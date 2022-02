SV Viktoria zieht sein Team zurück

Die SV Viktoria Wertheim zieht mit sofortiger Wirkung ihre erste Mannschaft in der Fußball-Landesliga Odenwald vom Spielbetrieb zurück. Dies bestätigte am Dienstag der zweite Vorsitzende Viktor Pfitzner auf Anfrage den Fränkischen Nachrichten. „Grund dafür sind einige Spielerabgänge in der Winterpause, dazu haben wir mehrere Langzeitverletzte“, erklärt Pfitzner. Um den verbliebenen Kader aufzufüllen, hätte man Spieler aus der zweiten Mannschaft, die in der Kreisliga B aktiv ist, nach oben ziehen müssen – und dies wäre doch ein zu großer Sprung gewesen. „Deswegen haben wir nach Gesprächen uns dazu entschlossen, die Reißleine zu ziehen, und die Mannschaft abzumelden. In der kommenden Runde wollen wir dann in der Kreisliga Tauberbischofsheim einen Neuanfang starten.“

Auch Felix Wiedemann, Abteilungsleiter Spielbetrieb beim Badischen Fußball-Verband (BFV) im Karlsruhe, bestätigt gegenüber unserer Zeitung den Rückzug der Main-Tauber-Städter, die bis dato in der Landesliga Odenwald erst einen Zähler auf ihr Konto verbucht hatten. „Die Mannschaft der SV Viktoria Wertheim steht jetzt als erster Absteiger fest. All ihre bisher absolvierten Begegnungen werden aus der Wertung genommen. Sie wird mit null Punkten auf den letzten Platz gesetzt und kickt in der neuen Spielzeit in der Kreisliga Tauberbischofsheim.“

