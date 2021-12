Start mit Heimspiel

Die Saisonplanung 2022 der GFL wurde in diesem Jahr sehr früh fertiggestellt: Noch vor Weihnachten können den Vereinen und ihren Fans die Spieltermine für das kommende Jahr genannt werden. Das Saisonticket 2022 gibt es für die Unicorns-Fans ab Montag, 27. dezember, 9 Uhr, im Online-Ticketshop.

„Ich kann mich nicht erinnern, dass wir schonmal so früh Planungssicherheit für die neue Saison bekommen haben“, freut sich der Unicorns-Vorsitzende Jürgen Gehrke. „Gut ist auch, dass die Liga das kompakte 10-Spiele-System vor den Playoffs aus diesem Jahr auch für 2022 übernommen hat.“

Wie in der Saison 2021 wurden die Nord- und die Südgruppe der SharkWater GFL in jeweils zwei Staffeln mit vier Mannschaften aufgeteilt. Gegen die Teams in der eigenen Staffel spielen die Bundesligisten jeweils ein Hin- und ein Rückspiel, gegen die Teams der anderen Staffel aber nur eines. Die Unicorns befinden sich zusammen mit den Allgäu Comets, den Ravensburg Razorbacks und den Aufsteigern Straubing Spiders in der Staffel 1 der Süd-Gruppe. Der Staffel 2 im Süden sind die Frankfurt Universe, Marburg Mercenaries, Munich Cowboys und Saarland Hurricanes zugeordnet.

Saisonstart ist für die Unicorns am 21. Mai mit dem Heimspiel gegen die Saarland Hurricanes. Abgeschlossen wird die Punktrunde von den Hallern am 27. August ebenfalls mit einem Heimspiel, dann gegen die Straubing Spiders. Die Playoffs beginnen am Wochenende 10./11. September mit dem Viertelfinale. Eine Woche später finden die Halbfinals statt und der SharkWater German Bowl XLIII ist für Sonntag, den 2. Oktober in Frankfurt a.M. angesetzt.

Alle SharkWater-GFL-Spiele 2022 der Unicorns:

21. Mai: Unicorns – Saarland Hurricanes.

28./29. Mai: Ravensburg Razorbacks – Unicorns-

11./12. Juni: Straubing Spiders – Unicorns.

18. Juni: Unicorns – Allgäu Comets

2. Juli: Unicorns – Ravensburg Razorbacks.

16./17. Juli Marburg Mercenaries - Unicorns.

23. Juli: Unicorns – Frankfurt Universe.

30./31. Juli: Munich Cobwoys – Unicorns.

20./21. August: Allgäu Comets - Unicorns.

27. August: Unicorns – Straubing Spiders.

10./11. September: Viertelfinale bei Qualifikation.

17./18. September: Halbfinale bei Qualifikation.

2. Oktober: German Bowl XLIII bei Qualifikation. axe