Sportlich auf Safaritour

Drunter und Drüber ging es in der Großsporthalle in Weikersheim. Bei den Hallenmannschaftswettkämpfen des Turnkreis Mergentheim, die in vom TSV Weikersheim ausgerichtet wurden, waren über 350 Kinder am Start – ein absoluter Teilnehmerrekord! Die Fünf- bis 13-jährigen Kinder traten in 56 Mannschaften gegeneinander an.

Die Turnabteilung des TSV Weikersheim empfing die Kinder aus insgesamt neun Vereinen des Turnkreises in der Weikersheimer Großsporthalle. Nach der Begrüßung von Abteilungsleiterin Monja Melzer erklärte Jugendleiterin Annika Geuder die Stationen und den Ablauf. Anschließend wurde der Wettkampf mit einem gemeinsamen Aufwärmtanz eröffnet. Nun hieß es, an den fünf verschiedenen Stationen die schnellste Zeit oder auch die meisten Treffer zu erreichen. Angelehnt an das Motto des Nachmittags „Safaritour“ mussten die Kinder beispielsweise an der Station „Kletter wie ein Koala“ an den Kletterstangen möglichst hochklettern oder beim Hindernisparkour eine möglichst schnelle Zeit erlaufen, um so eine hohe Punktzahl für ihre Mannschaft zu sammeln. Alle Stationen hatten sich im Vorfeld die Jugendsprecherinnen der TSV-Abteilung ausgedacht.

Zum Abschluss des Tages wurden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Siegerehrung für ihre Leistung geehrt. Als Anerkennung gab es für alle eine Urkunde und erstmals auch eine Medaille. Da es für einige der erste Wettkampf überhaupt war, wurde diese voller Stolz entgegengenommen.

Die Ergebnisse:

F-Jugend männlich: 1. 1. FC Igersheim, 2. SV Wachbach, 3. SV Edelfingen.

F-Jugend weiblich: 1. 1. FC Igersheim, 2. TV Creglingen, 3. SV Edelfingen und TV Niederstetten.

E-Jugend männlich: 1. SV Wachbach, 2. 1. FC Igersheim und SV Wachbach.

E-Jugend weiblich: 1. 1. FC Igersheim, 2. 1. FC Igersheim, 3. TSV Markelsheim.

D-Jugend männlich: 1. 1. FC Igersheim, 2. SV Wachbach, 3. TSV Vorbachzimmern und TSV Weikersheim.

D-Jugend weiblich: 1. SV Wachbach und TSV Markelsheim, 3. 1. FC Igersheim.

C-Jugend männlich: 1. TSV Vorbachzimmern, 2. TSV Laudenbach, 3. 1. FC Igersheim.

C-Jugend weiblich: 1. TSV Markelsheim, 2. SV Wachbach, 3. SV Edelfingen.