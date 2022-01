SKC: Ein Sieg und zwei Niederlagen

Nach dem Gastspiel bei der Meisterschaftsanwärterin TSG Heilbronn mussten die Kegler der ersten Mannschaft des SKC Markelsheim neidlos anerkennen, dass die Kontrahenten doch zu oft den entscheidenden Schritt voraus waren und die 2:6-Niederlage (3324:3396) die logische Konsequenz war. Dabei hatte das Spiel in der Anfangsphase durchaus verheißungsvoll begonnen. In den durchweg mit hohen Einzelergebnissen beendeten Paarungen kamen Dirk Marquardt und Torsten Hefner gut vom Start weg und besorgten dem SKC eine zwischenzeitliche 31-Holz-Führung. Schnell war der Vorsprung aber aufgezehrt, und der SKC stand mit 18 Hölzern in den Miesen. Dann entwickelte sich das Auswärtsspiel über doch noch zu einer klaren Niederlage. Ohne Erfolg blieb auch die Auswärtsfahrt der zweiten Mannschaft zum KC Elchingen. Wieder lautete das Ergebnis aus SKC-Sicht 2:6 (3026:3137). Umso erfreulicher war der 4,5:3,5-Erfolg (2747:2746) der dritten, gemischt spielenden Mannschaft beim ESV Crailsheim. In einem packenden Finale zog das SKC-Team die alles entscheidenden letzten beiden Mannschaftspunkte auf seine Seite. JN

