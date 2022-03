Silber und Bronze gehen nach Mosbach

Das Hofwiesenzentrum in Heilbronn war Austragungsort für die Landesmeisterschaften im Standardtanz der Senioren II und IV. Veranstalter war der ATC Blau-Gold Heilbronn. Bei Sonnenschein waren Tanzpaare aus ganz Baden-Württemberg angereist, um sich wieder im Turnier zu messen.

Nicht spurlos vorbeigegangen

Doch auch am Turniertanz ist Corona nicht spurlos vorbeigegangen. Waren zum Beispiel vor zwei Jahren in Elztal bei der Senioren IV-S-Meisterschaft noch 19 Paare dabei, starteten in Heilbronn nur noch zehn Paare.

Friedhelm und Rose-Maria Bender holten die Silbermedaille. © TSZ

Das tat der Qualität des Turnieres jedoch keinen Abbruch, denn die ambitionierten Paare waren nahezu alle da. Aufgrund der Teilnehmerzahl gab es hier nur zwei Tanzrunden. Senioren IV bedeutet, dass der ältere Tanzpartner über 65 Jahre alt sein muss.

Friedhelm und Rose-Maria Bender vom Tanzsport-Zentrum Mosbach gelang es, von Anfang an hochkonzentriert beste Leistungen abzurufen und sich in eine glänzende Ausgangsposition zu bringen. Im Finale bestätigten sie diese Leistung und wurden Vize-Landesmeister hinter den Titelverteidigern Dieter Keppeler und Manuela Schraut-Keppeler von der Tanzsportgemeinschaft Freiburg.

Bei dem Turnier der Senioren IV A ging es gleich in die Finalrunde, wo Harald und Margot Kirschenhofer den Bronzerang erreichten.