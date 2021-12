Sieg mit „der nicht besten Leistung“

Mit dem 72:61-Heimerfolg im Lokalderby gegen die MHP Riesen Ludwigsburg am vergangenen Wochenende, gelang den Merlins nach wettbewerbsübergreifend zwei Niederlagen in Folge der erste Sieg im Dezember. An diese starke Leistung wollte das Team von Headcoach Sebastian Gleim am Mittwochabend anschließen. Zu Gast in Hohenlohe waren die Telenet Giants Antwerp aus Belgien zum Zweitrundengruppenspiel des Fiba Europe Cups. Beide Mannschaften verloren ihre erste Partie in der Gruppe J, brannten also auf den ersten Erfolg. Die Stierkampfarena war gemäß der 750 erlaubten Zuschauer ausverkauft. Die Hausherren kamen gut in die Begegnung, doch schnell entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit hohem Tempo und vielen Zweikämpfen. Zur Halbzeit verließen die Spieler beim knappen Stand von 44:45 das Parkett. Aus der Pause heraus konnten sich die Giants zwischenzeitlich deutlich absetzen, doch die Hausherren legten den richtigen Spirit und Teamgeist an den Tag und gewinnen nach einem starken letzten Viertel mit 91:86. Erfolgreichster Korbschütze der Merlins wurde TJ Shorts II mit 21 Punkten.

Das sagt der Trainer

Crailsheims Trainer Sebastian Gleim sagte: „Eines unsere Ziele war es, dass wir, obwohl wir nicht unser bestes Spiel haben, trotzdem gewinnen können. Und das heute war nicht unser bestes Spiel, aber wir haben es gewonnen. Wir haben uns zurückgekämpft und wir müssen aus diesen Spielen lernen. Das ist das erste Mal, dass wir um das Viertelfinale im Europe Cup spielen und wir sind sehr glücklich, zurück in der Spur zu sein.“

Direkt zu Wochenbeginn erreichten die Merlins je eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute vorweg: Maurice Stuckey schaffte es nach seiner Corona-Infektion für das zweite Gruppenspiel des FIBA Europe Cups früher als erwartet zurück in den Kader der Zauberer. Die schlechte: Mit Elias Lasisi fällt der zweiter Scharfschütze für mindestens zwei Spiele aus. Der Merlin of the Match aus der Begegnung mit Reggio Emilia hat eine starke Entzündung im Fuß und muss stationär behandelt werden.

Die Partie ging über die Viertelzwischenstände 21:19, 23:26, 27:29 mit dem Zwischenstand 71:74 ins spannende Schlussviertel. Und da entscheiden die Crailsheim dieses Europacupspiel für sich: Das finale Viertel eröffnete Fabi Bleck mit einem Lay-up ein. Im unmittelbaren Gegenangriff fuhr der Käpt’n dann ein Steal ein und traf erneut, stellte somit eine 75:74-Führung her. Jared Savage, der einen besonders starken Tag erwischte, baute diese anschließend um weitere drei Zähler aus. Zwischenzeitlich betrug der Abstand beider Teams sechs Punkte, doch innerhalb weniger Sekunden schafften es die Telenet Giants Antwerp wieder auf einen Punkt ran zu kommen. Beim Stand von 89:79 war alles für eine spannende Crunchtime angerichtet. Es folgte ein Coast-to-coast von Merlin Shorts, der den Lay-up antäuschte und dann doch auf den mitgelaufenen Savage ablegte, der das Ding rein dunkte. Auf Seiten der Gäste entwickelten sich mit Fridriksson und Brown auch in der zweiten Hälfte zu den Punktegaranten, beide hatten kurz vor Schluss bereits über 20 Zähler auf dem Konto und damit mehr als die Hälfte aller Gäste-Punkte erzielt. Als noch drei Minuten zu spielen waren, zeigte die Anzeige in der Arena Hohenlohe einen Stand von 84:82.

Die Merlins schafften es, den Vorsprung bis in die letzte Minute zu halten. Kurz vor Schluss traf Antwerpens Matthew Tiby noch einmal doppelt von der Freiwurflinie. 39 Sekunden trennten die Hausherren nach der letzten Auszeit der Partie noch vom ersten Sieg in der zweiten Runde des Europe Cups. Doch spätestens mit seinen beiden verwandelten Freiwürfen machte Jaren Lewis den Sack zu. Die Merlins Crailsheim siegten mit 91:86. Topscorer der Partie war Antwerpens De Marious Markel Brown (25 Punkte). Bester Schütze der Sieger war erneut Point Guard TJ Shorts mit 21 Zählern. Auch Terrell Harris (18), Jared Savage (16) und Jaren Lewis (14) trafen zweistellig. Im zweiten Gruppenspiel des Tag schlug Unahotels Reggio Emilia die Kyiv Baskets mit 80:79.

Lange Zeit zum Feiern und für Regeneration bleibt den Crailsheim Merlins nicht. Bereits Freitagnachmittag reisen die Zauberer nach Niedersachsen, wo sie am Samstagabend (20.30 Uhr) zum elften Spieltag der Basketball-Bundesliga auf BG Göttingen.