Sie sollen die Defense stärken

Die Defense der Schwäbisch Hall Unicorns kann zwei weitere Neuzugänge vermelden: Mit Defensive Back Lukas Thanhäuser und Linebacker Marcel Barth stoßen ein erfahrener Spieler und ein junges Talent zu den Hallern. Die GFL ist für beide Spieler ein neues Kapitel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 28-jährige Lukas Thanhäuser bringt bereits elf Jahre Football-Erfahrung mit zu den Unicorns. Von 2011 bis 2019 spielte der Defensive Back für die Würzburg Panthers in der Landes-, Bayern- und Regionalliga. Die Saison 2021 verbrachte er bei den Bad Homburg Sentinels in der GFL 2 und im vergangenen Jahr spielte er für die Franken Knights in der Bayernliga. Im November empfahl er sich beim Unicorns-Tryout für das Haller GFL-Team in dem er erwartet, dass sein „Level an Commitment von meinen Mitspielern und vom Trainerteam geteilt wird“, so der 1,87 Meter große Rückraumverteidiger.

Lukas Thanhäuser wird ein Schwäbisch Haller „Einhorn“. © UK foto

Von den Freiburg Sacristans kommt mit Marcel Barth ein „junges Talent, auf dessen Entwicklung ich sehr gespannt bin“, so der Haller Defense-Coordinator Mike Freckmann. Barth ist 20 Jahre alt und hat als Linebacker und Safety im Jugendprogramm der Freiburger mit dem Football begonnen. Zuletzt spielte er dort bei den Aktiven in der Regionalliga. „In der Jugendbundesliga waren die Spiele gegen die Unicorns immer die besten, weil man dabei so richtig gefordert wurde“, sagt der 1,82 Meter große Marcel Barth. „Ich weiß wie gut die Mannschaft und die Trainer in Hall sind. Das ist genau der richtige Ort um mich weiterzuentwickeln.“ axe