Schwierige Aufgabe in Bruchsal

Das Bad Mergentheimer American Footballteam Wolfpack begibt sich am Ostersonntag zur ersten Auswärtspartie gegen die favorisierten Bruchsal Rebels.

Niederlagen klingen für die erfolgsverwöhnten Rheintäler fast wie ein Fremdwort. Dabei stieg das Team erst 2018 in den Ligabetrieb ein. Gespielt haben sie in dieser Saison noch nicht, da ihr erstes Auswärtsspiel gegen die Walldürn Silverbacks wegen deren Komplettrückzug aus dem Spielgeschehen ausfallen musste. So werden ihre Aufstellung und ihr Repertoire an Spielzügen mit den entsprechenden taktischen Raffinessen für die Wolfpack-Coaches einer Wundertüte gleichen. Klar dürfte allerdings sein: der Vorteil in der Größe des Spielerkaders liegt auch dieses Mal bei den Gegnern des Wolfpack.

Für das Team galt es in dieser Woche erst einmal, die Wunden zu lecken und die Fehler der Auftaktpartie vom Samstag zu analysieren. Erfreulich ist dabei, dass zumindest keine verletzungsbedingten Ausfälle zu beklagen sind. Die Moral im Team ist weiterhin vorbildlich und die Stimmung gut.