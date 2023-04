Schwächen am „offensiven Brett“

Hamburg – Crailsheim 77:66 (17:18, 21:12, 15:16, 24:20)

Crailsheim: Mikalauskas (7), Lewis, Stephens (8), Stuckey (19), Baggette, Maxhuni (8), Bleck (2), Batemon (17), Kindzeka, Boggy (6), Midtgaard (8).

Im vorletzten Auswärtsspiel der easyCredit BBL-Saison 2022/23 waren die Merlins Crailsheim bei den Veolia Towers Hamburg empfing die Zauberer. Beide Kontrahenten wollten mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen. Von Beginn an spürte man die Anspannung in der Hansestaat. Auf beiden Seiten wurde das Spiel umkämpft geführt, die Trefferquoten blieben niedrig. Im zweiten Viertel setzten sich die Towers dann erstmals etwas ab.

Den Rückstand konnten die „Zauberer „zwar im Schlussabschnitt egalisieren und gar umdrehen, am Ende behielten die Hausherren jedoch die Nerven und entschieden die Partie in heimischer Halle mit 77:66 für sich.

Nikola Markovic, Trainer der Crailsheimer, sagte zum Spiel: „Im Großen und Ganzen war das heute ein unschönes Spiel. Wenn man 17 Offensiv-Rebounds zulässt und 16 Ballverluste begeht, kann das Ergebnis auch nicht anders ausfallen. Ich kann zufrieden damit sein, wie wir die offensive Idee der Hamburger teilweise gestört haben. Da gibt es nichts zu meckern. Wenn du aber so viele Offensivrebounds abgibst, jeder Hamburger Spieler hat mindestens einen gehabt, hast du als Team keine Chance zu gewinnen. Dann kommen noch Würfe dazu, die ihr Ziel verfehlen, verworfene Freiwürfe ebenfalls. So kannst du gegen ein Team, das auch international im EuroCup gespielt hat, nicht gewinnen.“

Nächste „Ausfahrt“: Bamberg

Nach der rund achtstündigen Heimreise steht bereits die Vorbereitung auf das nächste Spiel auf dem Plan der Zauberer. Denn im Schlussspurt der Basketball-Bundesliga-Saison sind die Hohenloher am Samstag gegen Brose Bamberg gefordert. In den verbleibendenden drei Saisonspielen müssen die Merlins alles daran setzen, den Klassenerhalt fix zu machen. cdud