Schwäbisch Hall. Die Schwäbisch Hall Unicorns haben es wieder geschafft: Mit einem 33:8-Erfolg gegen die Allgäu Comets ziehen sie zum zehnten Mal in den German Bowl, das Endspiel um die deutsche Footballmeisterschaft ein! Über 2500 Zuschauer kamen am Samstag in den "Optima-Sportpark" und sahen bei durchwachsenem Wetter einen verdienten Halbfinalsieg der Haller. Am 8. Oktober treten sie in Frankfurt/Main im Deutsche Bank Park gegen die Potsdam Royals an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1