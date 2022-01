Schützen des SV Edelfingen auf dem Siegertreppchen

Nachdem im Sportjahr 2021 die Württembergische Landesmeisterschaft im Bogenschießen Corona-bedingt ausfiel, konnte nun in der Sporthalle Glemsaue in Ditzingen die Meisterschaft ausgetragen werden. Da auch die Kreismeisterschaft im Dezember 2021 nicht stattfinden durfte, wurden für die Qualifikation für die Landesmeisterschaft die Ergebnisse von der Kreismeisterschaft aus dem Jahr 2020 herangezogen.

Die Blankbogenschützen, zu denen auch die Bogenschützen des SV Edelfingen gehören, waren bereits am Wettkampfmorgen am Start. Aufgrund ihrer Treffsicherheit waren Nikolai Popp, Silvia Popp, Dietmar Denk, Steffen Hess und Mario Reiche vom und für den SV Edelfingen für diese Landesmeisterschaft qualifiziert.

In der Halle werden 60 Pfeile auf eine 40-Zentimeter-Scheibe abgegeben, die in einer Entfernung von 18 Metern steht. Hier sind keine Hilfsmittel wie Visier oder Stabilisatoren erlaubt. In der Blankbogenklasse Master freute sich Dietmar Denk über einen guten vierten Platz. In der Herrenklasse platzierten sich Steffen Hess und Nikolai Popp auf dem fünften und sechsten Rang. Silvia Popp erreichte bei den Blankbogen-Damen den fünften Platz. Mario Reiche platzierte sich im Mittelfeld.

In der Mannschaftswertung durften Dietmar Denk, Steffen Hess und Nikolai Popp mit ihrem dritten Platz auf dem Siegertreppchen stehen. gd