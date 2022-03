Schock für Shorts: Saisonende

Die Vermutungen von Mittwochabend bestätigten sich am im Laufe des Donnerstags. Point Guard und MvP-Kandidat TJ Shorts II zog sich beim Fiba Europe Cup Spiel gegen ZZ Leiden einen Riss der Brustmuskelsehne (Pectoralis Major Sehne) zu und muss voraussichtlich operiert werden. Weitere Untersuchungen stehen in den kommenden Tagen bei Spezialisten an. Somit wird der 24-jährige US-Amerikaner den Crailsheimern im weiteren Saisonverlauf nicht mehr zur Verfügung stehen. Ingo Enskat, sportlicher Leiter der Merlins, zeigt sich geschockt: „Wir sind sehr traurig über diese Nachricht. TJ hätte es mehr als nur verdient gehabt, seine tolle Saison sportlich zu Ende zu bringen. Jetzt gilt es einmal mehr, als Team zusammenzuhalten und TJ schnelle Genesung zu wünschen.“ cdud

