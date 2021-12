Schlüssel: TSG lässt wenig zu

Mit einem 3:1-Erfolg beim SC Freiburg verabschiedet sich die TSG Hoffenheim in die wohlverdiente Winterpause. Am ersten Rückrunden-Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga profitierte das Team von Trainer Gabor Gallai im ersten Durchgang von einem Eigentor (9.) des Sport-Clubs, nach der Pause spielten die Hoffenheimerinnen dominant und Tine De Caigny sorgte für das verdiente 2:0 (67.). Auf einen Elfmeter-Treffer von Rebecca Knaak (90.) antwortete Gia Corley kurz vor Schluss mit dem 3:1 (90. +3). „Für uns war der Schlüssel, dass wir insgesamt nur sehr wenig zugelassen haben“, so Trainer Gabor Gallai und fügte an: „In der ersten Halbzeit waren wir sehr effizient, im zweiten Durchgang müssen wir früher das dritte Tor nachlegen. Wir sind absolut zufrieden mit der Leistung und freuen uns über den erfolgreichen Jahresabschluss nach der für alle sehr anstrengenden Vorrunde.“ pik

