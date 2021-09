Schlechter Start beider Kontrahenten

Das Bad Mergentheimer American-Football-Team Tauberfranken Wolfpack bestreitet am Sonntag das erste Auswärtsspiel der Oberliga-saison. Gastgeber sind die Schwäbisch Hall Unicorns II, also die zweite Mannschaft des mehrmaligen Deutschen Meisters.

Die coronabedingte Pause und der späte Ligastart in 2021 sorgten dafür, dass Prognosen hinsichtlich der Meisterschaft in diesem Jahr sehr schwierig waren. Doch einig waren sich fast alle Footballexperten: die U2 wird ganz oben mitspielen. Die ersten Spiele der Unicorns gegen die überraschend starken Fellbach Warriors (7:27) und die Mannheim Bandits (7:40) musste das Team jedoch überraschend deutlich abgeben. Punkte brachte das Spiel gegen die Heilbronn Miners (20:0) und eine Spielabsage der Tübingen Red Knights, die ebenfalls mit 20:0 gewertet wurde. Damit rangieren die Haller auf dem vierten Rang mit einem ausgeglichenen Punktekonto. Um die Chancen auf einen Relegationsplatz für den weiteren Aufstieg in die Regionalliga zu wahren, müssten allerdings alle verbleibenden Spiele gewonnen werden.

Klassenerhalt das Ziel

Das Wolfpack muss sich nach den ersten beiden Niederlagen und dem gewerteten Spiel gegen Reutlingen aktuell mit 0:6 Punkten eher Richtung Klassenerhalt orientieren. Um das zu erreichen, müssten in den verbleibenden vier Partien noch wenigstens zwei Siege auf das Scoreboard gebracht werden. Ganz unmöglich scheint das derzeit nicht, denn mit den Tübingen Red Knights, den Badener Greifs und den Heilbronn Miners haben gleich drei weitere Teams erst einen Sieg für sich verbuchen können.

Da im aktuellen Kader der U2 sieben ehemalige Spieler des Wolfpack auflaufen, freuen sich Coaches und Team auf ein Wiedersehen mit „alten Bekannten“. Dass drei weitere Taubertä-ler gar im Kader des GFL-Teams stehen zeigt darüber hinaus, dass die Grundausbildung beim Wolfpack durchaus ansehnliche Früchte tragen kann. Der Kick Off erfolgt um 16 Uhr im Hagenbach Stadion Schwäbisch Hall.

Info: Weitere Informationen unter: tauberfrankenwolfpack.de