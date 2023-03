Schachfreunde dominieren

Nach über zweijähriger Pause richtete der Schachclub Tauberbischofsheim wieder das bereits traditionelle Willi-Peichl-Gedächtnis- und Schnellturnier aus. 33 Teilnehmer meldeten sich erfreulicherweise an, so dass ein ansprechendes Teilnehmerfeld – mit zwei Titelträgern – in sieben Runden nach Schweizer System die Gewinner der Preisgelder ermittelt wurden. Unangefochtener Sieger wurde der Internationale Meister Alexander Gasthofer von den Schachfreunden Bad Mergentheim, der zwar zwei Remisen abgab, aber dennoch zu jeder Zeit von der Tabellenspitze aus das Feld kontrollierte. In gemessenem Abstand folgte die Kurstädter Garde in der Reihenfolge Horst Schmidt, Michael Pfleger und Bernd Reinhardt sowie Thomas Heinrich (SC Mosbach) mit allesamt fünf Zählern und nur durch die Feinwertung unterschieden waren. Es folgte die Gruppe mit 4,5 Zählern in der Rangfolge 6. Margarita Novikova; 7. Berthold Riegel; 8. IM Viktor Gasthofer (alle Sfr Bad Mergentheim); 9. Julius Michel (SK Wertheim) und 10. Karlheinz Eisenbeiser (SC BG Buchen).

Ratingpreise gab es für Margarita Novikova (unter DWZ 2000) und Julius Michel (unter 1700). Der Jugendpreis wurde mangels Kandidaten nicht vergeben. eb