Säbelturniere in Künzelsau

Der Fecht-Club Würth Künzelsau richtet am 12. und 13. Februar das Württembergische Ranglistenturnier um den Sparkassen-Cup aus. Bei der 19. Auflage gibt es insgesamt zwölf Wettbewerbe, die unter strengen Hygienerichtlinien zeitlich versetzt im Laufe der beiden Wettkampftage stattfinden. Los geht es um 10 Uhr; die letzten Finals sind für 18 Uhr angesetzt. Der Eintritt ist frei. Wie in den Vorjahren werden die Wettkämpfe in der Sporthalle der Freien Schule Anne-Sophie ausgetragen. Gefochten wird in diesem Jahr in den Jahrgängen 2005 bis 2014 und in der Erwachsenenklasse. 2020 trugen sich mit Time Rus, Jana Kus, Tiziana Nitschmann und Anna-Lena Bürkert vier Sportlerinnen des FC Würth Künzelsau in die Siegerliste ein. domb

