Rund 1700 Läufer haben sich schon angemeldet

Die Vorbereitungen auf den ebm-papst Marathon laufen auf Hochtouren. Am 10. und 11. September findet die 25. Auflage des Lauf-Events im Kochertal statt. Und zum Jubiläum planen die Veranstalter nach zwei Jahren Zwangspause wieder mit dem vollen Programm. „Natürlich hat man die Corona-Pandemie im Hinterkopf“, sagt Organisationsleiterin Corinna Zürn von ebm-papst. „Aber ich denke, wir können die Veranstaltungen dieses Jahr wieder ohne Einschränkungen durchführen.“

Rund 1700 Läufer haben sich bisher angemeldet. Und zwar real und virtuell. Denn auch in diesem Jahr kann der Lauf per App absolviert werden. „Das sind zwar weniger Läufer als 2019, aber mehr als erwartet“, sagt Corinna Zürn. Bis zum 7. September sind noch Online-Anmeldungen möglich, danach nur noch Nachmeldungen vor Ort bis eine Stunde vor dem Start der gewünschten Disziplin.

Das größte Feld beim Start in Niedernhall werden auch in diesem Jahr voraussichtlich die 10-Kilometer-Läufer stellen. Mit dabei sind auch wieder die Inliner und Handbiker. „Wir haben auch diese Disziplinen wieder angeboten, weil wir der Meinung sind, dass der ebm-papst Marathon für alle sein soll“, sagt Zürn.

Zum ersten Mal ist nach dem Rückzug des PSV Hohenlohe der TSV Niedernhall der ausrichtende Verein. Die Zusammenarbeit mit dem Organisationsteam von ebm-papst klappt hervorragend. Trotz der zweijährigen Zwangspause wegen der Corona-Pandemie verläuft bislang alles reibungslos.

„Messe einfacher erreichen“

Kleine Änderungen gibt es auf der Festwiese. So wird die Laufmesse dort abgehalten und in der Sporthalle steht stattdessen das Gepäckzelt. „Wir wollen so auch den Besuchern ermöglichen, die Messe einfacher zu erreichen“, erklärt Zürn.

Auf der Festwiese wird erstmals auch ein Escape Room zu finden sein. Darin können Produkte von ebm-papst entdeckt werden. In dem Lkw-Auflieger gilt es knifflige Rätsel rund um den Hohenloher Ventilatorenhersteller zu lösen. Ansonsten wird es wieder Unterhaltungsmöglichkeiten für Kinder, ein Rahmenprogramm zwischen den Siegerehrungen im Zelt sowie die Kinder- und Jugendläufe geben. Nebenan im Tennisheim wird auch dieses Jahr von 7.30 bis 14.30 Uhr eine Kinderbetreuung (ab drei Jahren) angeboten. Ausgebildete Pädagogen spielen, malen und basteln mit dem Nachwuchs, während die Eltern mitlaufen oder helfen.

Was die Marathonstrecke betrifft, haben die Veranstalter auf Anregungen von Teilnehmern reagiert. In Niedernhall gab es immer eine Doppelrunde. Diese Schleife hat einigen Läufern nicht gefallen. Dafür geht es nun bis nach Büschelhof weiter, und es gibt eine längere Strecke in den Weinbergen. Ansonsten bleibt es bei den Streckenverläufen von 2019. Allerdings kann dieses Jahr wegen baulichen Maßnahmen in Niedernhall nicht bei einem Vorbereitungslauf getestet werden.

Höhenmeter genau anschauen

Es war nicht gesichert, dass diese bis zum Termin abgeschlossen sein würden und ein Lauf dann ohne Einschränkungen durchgeführt werden kann. Dafür gibt es nun ein elektronisches Feature: Am Computer können die Höhenmeter für die jeweiligen Strecken genau angeschaut werden.

Eröffnet wird das Event wie üblich am Samstagnachmittag (10. September) mit den Nordic Walkern. Momentan haben sich für die beiden Strecken insgesamt rund 140 Teilnehmer gemeldet. Mehr als 500 Läufer stehen bereits auf der Startliste für die 10-Kilometer, die am Sonntag, 11. September, um 9.05 Uhr gestartet werden. Davor stehen bereits die Marathon- und Duo-Marathonläufer um 8.30 Uhr an der Startlinie. Um 9.25 Uhr folgen die Halbmarathonis.

Seit mehr als 20 Jahren ist ebm-papst nun schon Hauptsponsor des Laufs. 1999 stieg der Ventilatorenspezialist aus Mulfingen als Mitveranstalter bei dem vom Polizeisportverein Hohenlohekreis 1993 ins Leben gerufenen Hohenlohe-Marathon ein. Dieser hatte bis dahin drei Mal stattgefunden. Beim ersten Event unter neuem Namen am 11. September 1999 gingen 432 Läuferinnen und Läufer an den Start.