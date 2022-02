Röttinger Nachwuchs schafft bei „Nordbayerischen“ Platz vier

Die Volleyball-U 16 des TSV Röttingen traf am Wochenende in Amberg auf die Besten aus den Regierungsbezirken Ober-, Mittel- und Unterfranken sowie der Oberpfalz, um die Nordbayerische Meisterschaft auszuspielen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Start waren insgesamt acht Teams, aufgeteilt in zwei Gruppen. Als Dritter der Bezirksmeisterschaften in Unterfranken ging das Team ins Rennen. Trotzdem war das Ziel aufgrund der Leistungen aus den Zeiten vor Corona die Qualifikation zur Bayerischen Meisterschaft.

In der Vorrunde waren die mittel- und oberfränkischen Meister TSV Zirndorf und der SC Memmelsdorf sowie der unterfränkische Vizemeister Mömlingen die Gegner. Im ersten Spiel besiegten die Röttinger den favorisierten TSV Zirndorf mit einer guten Leistung überraschend deutlich mit 2:0.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im zweiten Vorrundenspiel trafen die Röttinger Jungs auf den von den unterfränkischen Bezirksmeisterschaften bekannten starken TV Mömlingen; einen echten Gradmesser für den weiteren Turnierverlauf. In diesem Spiel hielt das junge Team jeweils nur bis zur Satzmitte mit, bevor sich Nervosität breitmachte und man durch leichte Fehler und einer starken Leistung des Gegners klar mit 0:2 verlor. Aber noch war nichts entschieden.

Nun musste unbedingt ein Sieg gegen den oberfränkischen Meister SC Memmelsdorf her. In dieses Spiel fand das Röttinger Team gut hinein, zeigte starke Aufschläge und gute Angriffsvarianten. Es gelang ein deutlicher 2:0-Sieg, womit der zweite Vorrundenplatz gesichert war.

Aufgrund des coronabedingt angepassten Spielplans kam es zum Überkreuzspiel gegen den Gruppendritten der anderen Gruppe um die Qualifikation zur Bayerischen Meisterschaft. Gegner war nun der Nachwuchs des Zweitligisten SV Schwaig.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Im Vorfeld wurde bereits von der möglichen Qualifikation im Team gesprochen, da es „lediglich“ gegen den Vizemeister aus Mittelfranken ging. So gingen die Röttinger Jungs nicht mit der nötigen Konzentration und dem nötigen Biss im ersten Satz zu Werke und verloren diesen recht deutlich mit 16:25.

In der Satzpause reagierten die Röttinger Trainer und stellten das Team auf die Spielweise der Schwaiger ein und appellierten daran, an die eigenen Stärken zu glauben. Dies zeigte gleich zu Beginn Wirkung und die Röttinger erarbeiteten sich gleich zu Satzbeginn einen deutlichen Vorsprung, den sie bis zum Schluss hielten und sich den Satz mit 25:12 sicherten. Die Konzentration wurde auch im dritten und entscheidenden Satz hochgehalten. Mit guten Aufschlägen, einer sicheren Annahme und daraus resultierenden starken Angriffen wurde auch dieser deutlich mit 15:9 gewonnen. Mit dem 2:1-Sieg sicherte sich Röttingen das Spiel um Platz drei und gleichzeitig die Qualifikation zur Bayerischen Meisterschaft.

Das zuvor gesteckte Ziel, die Qualifikation zur Bayerischen Meisterschaft, war somit geschafft.

Im Spiel um Platz drei gegen die Jungs aus Hammelburg war nach dem langen Turniertag und der erreichten Qualifikation die Luft raus. Man kam nicht mehr an die gezeigten Leistungen aus den vorigen Spielen heran und verlor gegen einen starken Gegner verdient mit 0:2. Als starker Vierter endete somit die Nordbayerische Meisterschaft in Amberg.

Stolz und glücklich nahmen die Jungs bei der Siegerehrung die T-Shirts für die Bayerische Meisterschaft am 19. März entgegen. Dort werden sie auf die besten südbayerischen Mannschaften treffen, Nordbayern vertreten und um eine gute Platzierung kämpfen. tsv