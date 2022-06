Relegationstermine und -orte im Fußballkreis Tauberbischofsheim stehen fest

Main-Tauber-Kreis.. Nach Abschuss der regulären Saison 2021/22 am Pfingstsamstag stehen im Fußballkreis Tauberbischofsheim am kommenden Wochenende nun noch die Relegationsspiele auf dem Programm.

Um das Spielrecht in der Kreisklasse B geht es dann am Freitag, 10. Juni, um 18.30 Uhr zwischen den Kickers DHK Wertheim II und dem VfR Reicholzheim II, gespielt wird beim FC Eichel.

Die Zugehörigkeit zur Kreisklasse A wird im Refresco-Stadion des FC Grünsfeld ausgespielt am Samstag, 11. Juni, um 17 Uhr zwischen dem SV Anadolu Lauda und der SpG. Urphar-Lindelb./Bettingen.

Im Kampf um den letzten Platz in der Kreisliga treffen am Sonntag, 12. Juni, um 18 Uhr die Teams des VfR Gerlachsheim und der SpG. Dittwar/Heckfeld im Tauberstadion in Tauberbischofsheim aufeinander.

