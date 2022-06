Buchen. Die Relegationsspiele im Fußballkreis Buchen sehen wir folgt aus:

Zur Kreisliga

Viertletzter Kreisliga – Dritter Kreisklasse A: SV Schlierstadt – SpG Sindolsheim/Rosenberg II am Freitag, 10. Juni, um 18 Uhr in Eberstadt.

Zur Kreisklasse A

Drittletzter Kreisklasse A - Dritter Kreisklasse B (Aufstiegsrunde): SpG Adelsheim/Oberkessach – SpG Krautheim/Westernhausen II am Samstag, 11. Juni um 15 Uhr in Bofsheim.

