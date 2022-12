Ran an die Geräte und ab nach draußen

Insbesondere während der schwierigen Phasen durch die Corona Lockdowns hat sich gezeigt, dass Sport im Freien beliebter denn je ist. Bürgerinnen und Bürger nutzen Grün- und Freiräume als Erholungs- und Sportstätten, die so zu Orten für gesundheitspräventive Sportangebote für alle Altersgruppen in den häufig stresserzeugenden Städten werden. Sport im Grünen beziehungsweise im Freien macht Spaß, ist gesund, festigt soziale Kontakte, entspannt und trägt zur Lebens-qualität bei. Um die Potenziale der Freiraumgestaltung auszuschöpfen, werden in Säule drei „sportliche Einstiegsangebote“ bis zu 150 öffentlich zugängliche Verleihangebote inklusive Trainingsequipment bundesweit gefördert.

Mit diesem Förderprogramm verfolgt der DOSB das Ziel, durch einen niedrigschwelligen Einstieg die körperliche Betätigung der Gesellschaft im Freien zu steigern und einen einfachen Zugang in den Sportverein zu schaffen. Das zentrale Ausleihsystem für Sport- und Trainingsequipment ermöglicht der Gesamtbevölkerung einen kostenfreien Zugang zu Sportmaterialien im öffentlichen Raum. Kommunen, insbesondere Sport- und Gesundheitsämter, können ab Januar bis zum 28. Februar 2023 in Kooperation mit ansässigen Sportvereinen Anträge stellen. Eine Auswahl wird im April 2023 von einer Fachjury des DOSB getroffen. Um das Antragsprozedere vorzustellen, bot der DOSB erstmals am 15. Dezember 2022 ein Webinar zur Säule drei an. Weitere Termine sind auf der Projektwebsite zu finden. Einen Überblick über die Förderkriterien lassen sich über den Flyer „Sportliche Einstiegsangebote“ in Erfahrung bringen. dosb