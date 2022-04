Playoffs weiter das Ziel

Nun die heiße Schlussphase in der Basketball-Bundesliga für die Merlins Crailsheim begonnen. Im April muss das Team von Sebastian Gleim wöchentlich mehrmals ran und kämpft um einen Platz unter den ersten acht Mannschaften, um erneut in die Playoffs einzuziehen. Nach dem Heimspiel am Mittwochabend gegen den Syntainics MBC ist am Samstag (18 Uhr) der starke Aufsteiger MLP Academics Heidelberg zu Gast in der Arena Hohenlohe. Für Kurzentschlossene sind noch letzte Stehplatztickets unter https://hakro-merlins.reservix.de/ sowie an der Abendkasse verfügbar. Außerdem berichtet MagentaSport ab 17.45 Uhr live.

Der kommende Gegner vom Neckar spielt eine überzeugende Saison. Als Aufsteiger wurden die Heidelberger von vielen BBL-Beobachtern als erster Abstiegskandidat gesehen. Mit mittlerweile elf Siegen haben sie den Klassenerhalt gesichert, da der Abstand zu den letzten beiden Rängen bereits komfortabel ist. Das Team von Coach Branislav Ignatovic konnte zuletzt wichtige Erfolge gegen Frankfurt und Gießen einfahren. Gleich vier Spieler der Academics Punkten im Schnitt zweistellig, wobei Big-Man Brekkott Chapman ihr Topscorer ist (14,2 Punkte).

„Wir haben im letzten Spiel einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Der Blick geht nach vorne, wir wollen Stück für Stück wieder unser bestes Level erreichen. Heidelberg spielt meist mit kleinen Aufstellungen. Sie haben zuletzt wieder einige starke Siege eingefahren“, weiß Crailsheims Headcoach Sebastian Gleim. cdud

