Playoffs als Alternative denkbar

Die Vorrunde im Fußball-Bezirk Hohenlohe lief bis zum Abbruch durch den WFV) ohne größere Komplikationen ab. Auch Corona hatte nur wenige Auswirkungen. Beim Halbzeit-Infoabend, der als Video-Konferenz stattfand, hoffte Spielleiter Hartmut Megerle, dass dies auch so bleibe. Auf jeden Fall wolle sich der Bezirk die Optionen für ein Alternativ-Modell offenhalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir wollen unbedingt eine normale Runde spielen“, betonte Megerle. Doch sollte dies nicht möglich sein, wolle sich der Bezirk das Alternativ-Modell Playoffs/Playdowns offenhalten. Das gelt in allen Staffeln. Damit dies aber weiter möglich sei, „müssen alle Vorrundenspiele absolviert sein, bevor das erste Rückrundenspiel gespielt wird“, erklärte Megerle. Deshalb sei es ihm wichtig, dass die Nachholpartien ausnahmslos über die Bühne gehen. „Es ist Dampf auf dem Kessel“, so Megerle. Zur Not werde erwogen, den Rückrunden-Auftakt nach hinten zu schieben, falls der Plan nicht eingehalten werden könne.

Verordnungen gültig

Maßgebend für alle sportlichen Aktivitäten seien die jeweils gültige Corona-Verordnung Baden-Württemberg sowie die Corona-Verordnung Sport Baden-Württemberg. Jeder Verein müsse ein eigenes, mit seiner Kommune abgestimmtes Hygienekonzept haben und konsequent einhalten. Falls es spezielle Regeln gebe, müsse der Gastverein informiert werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Derzeit gelte in Baden-Württemberg die Alarmstufe 1, das heiße 2G Regelung.

In allen Klassen gelte seit der Saison 2019/20, dass der Tabellenletzte auf jeden Fall absteige. Dadurch, dass die Bezirksliga mit 17 Mannschaften ein Team über Soll sei, könnte es bis zu acht Absteiger geben. Dies wäre nur der Fall, wenn es sechs Hohenloher Direktabsteiger aus der Landesliga gebe. Am wahrscheinlichsten sei, dass es vier Direktabsteiger aus der Bezirksliga geben werde. Dies trete ein, wenn es einen oder zwei Direktabsteiger aus der Landesliga gebe. Und da die TSG Öhringen und die SG Sindringen/Ernsbach als Letzter und Vorletzter in akuter Abstiegsgefahr und nur noch schwer zu retten seien, dürfte es auch so kommen, dass vier Mannschaften aus der Bezirksliga direkt absteigen müssen. Sollte es doch noch weitere Landesligisten erwischen, erhöhe sich die Zahl dementsprechend. In den Kreisligen A werde es keinen erhöhten Abstieg bei mehr als zwei Direktabsteigern aus der Bezirksliga geben. Falls notwendig, seien dann Umgruppierungen möglich. In der Kreisliga A1 (vier untergeordneten B-Ligen) könnte es je nach Aufsteiger bis zu vier Direktabsteiger geben, was aber unrealistisch sei. In der A2 (zwei untergeordnete B-Ligen) gebe es bis zu zwei Direktabsteiger, in der A3 seien drei Absteiger möglich. Einen Sonderfall stelle die A1 dar, da sie mit 14 Mannschaften, also einem Team unter Soll, spiele. Dies solle durch einen erhöhten Aufstieg, nicht durch einen verminderten Abstieg ausgeglichen werden.

Relegationsspiele

Die Relegationsspiele im Bezirk starten am Donnerstag, 16. Juni, das letzte Spiel sei für Freitag, 24. Juni, angesetzt. Ausrichter würden noch gesucht, ebenso wie für die Pokalendspiele. Das Relegationsspiel der Frauen finde am Sonntag, 19. Juni, statt. Die überbezirkliche Relegation gehe mit der Partie der Bezirksliga-Zweiten (Hohenlohe-Unterland) am 15. Juni los. Der Sieger treffe am 18. Juni auf den Sieger Rems/Murr-Enz/Murr. Der Landesligist werde dann am 26. Juni herausgefordert.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Der neuen Saison vorgeschaltet seien am Montag, 4. Juli, die Pokalauslosung und der Abschlussstaffeltag der Saison 2021/22 am Freitag, 15. Juli. Am 30. Juli starte bereits die neue Saison mit der ersten Pokalrunde. Der Ligaspielbetrieb beginne am 14. August. Bei 17/18er-Staffeln gebe es am 1./3. Oktober (Samstag/Montag) einen Doppelspieltag, der letzte Spieltag sei am 26. November (19. November bei 15/16er-Staffeln). Vor dem Rückrundenbeginn am 5. März 2023 werde am 25. Februar 2023 das Viertelfinale im Bezirkspokal ausgetragen. Die Pokalendspiele Herren und Frauen seien am 18. Mai 2023, der letzte Spieltag sei der 10. Juni 2023. Der Spielbetrieb der Frauen beginne am 3. September mit der ersten Pokalrunde, am 17. September starte der Rundenspielbetrieb (bis 12. November). Rückrunden-Start sei am 18. März 2023.

In diesem Jahr will der WFV die Strukturreform abgesegnet haben. Die Änderungen sollen mit einer Übergangsfrist umgesetzt werden. Dabei droht dem Bezirk Hohenlohe die Zerschlagung in seiner aktuellen Zusammensetzung und die Zusammenlegung von Teilen mit dem Unterland und Rems/Murr. Allzu sehr wollten sich die Bezirksverantwortlichen dazu nicht äußern. Klar scheint aber jetzt, dass noch weitere Bezirke bemerkt haben, welche Folgen die Reform haben könnte.

Nicht mehr die einzigen

„Mittlerweile sind wir nicht mehr die einzigen, die dagegen sind“, sagte Hartmut Megerle. Noch hätten die Hohenloher deshalb die Hoffnung, die Zerschlagung des Bezirks abwenden zu können. Im März solle es Bezirksdialoge geben, bei denen der WFV nochmals Überzeugungsarbeit leisten wolle. „Es bleibt spannend, aber wir wehren uns“, ergänzte der Bezirksvorsitzende Ralf Bantel. Nach der Beiratssitzung des WFV im April wisse man wohl mehr, wie viele Vereine sich dem Ansinnen Hohenlohes anschließen und gegen die angedachte Reform stimmen wollen.