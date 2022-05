Platz zwei für Svenja Heinrich

In Ditzingen fanden die Landesmeisterschaften im Fechten statt. Die Höpfingerin Svenja Heinrich war in der Altersklasse U15 am Start. Nach einer tadellosen Vorrunde und spannenden K.o.-Runden stand sie im Finale einer erfahrenen und starken Heidenheimerin gegenüber. Doch verlor sie knapp und wurde somit Vizelandesmeisterin. Louis Jacob (U13) trat ebenfalls in diesem älteren Jahrgang an und kämpfte sich stark durch Vorrunde und einige K.o.-Runden. Am Ende war er in den Top 18. Heinrich und Jacob haben sich mit ihren Leistungen für die Deutschen Meisterschaften, die am 14. Mai stattfinden, qualifiziert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1