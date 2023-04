Persönlichkeit fördern

Die „Sepp-Herberger-Akademie“ gibt Trainerinnen und Trainern im Nachwuchsfußball Praxistipps und Hilfestellungen zur Stärkung der Wertebildung in Fußballmannschaften. Das Programm findet vom 21. bis 23. Juni in der Sportschule Schöneck statt. Bewerbungen für einen der 20 kostenlosen Plätze sind bis zum 30. April möglich. Die Fortbildung organisieren der DFB und die DFB-Stiftung Sepp Herberger gemeinsam mit dem Badischen Fußballverband, der Bertelsmann Stiftung sowie der Werte-Stiftung. Denn Werte wie Teamgeist, Respekt und Fairness spielen in der Mannschaftsführung eine Rolle. Gemeinsame Werte machen aus einer Mannschaft ein Team, das zusammenhält und auf sportliche Ziele hinarbeitet. Auf und neben dem Platz ist an Werten orientiertes Handeln gefragt. Junge Spielerinnen und Spieler sollen Verantwortung übernehmen, Konflikte lösen und sich respektvoll verhalten. Die Veranstaltung möchte aufzeigen, wie Trainer diesen Prozess unterstützen und so neben dem sportlichen Können auch die Persönlichkeitsentwicklung der Nachwuchsfußballer fördern können. aka

