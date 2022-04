Tauberbischofsheim. Lee Kiefer aus den USA hat am Samstag das Frauen-Florett-Weltcupturnier in Tauberbischofsheim gewonnen. Die amtierende Olympiasiegerin bezwang im Finale Anita Blaze (Frankreich) klar mit 15:7. Beste Deutsche war Leonie Ebert als Elfte. Anne Sauer, die den vorigen Weltcup in Belgrad gewonnen hatte, wurde 18. Am Sonntag stehen noch die Mannschaftswettkämpfe auf dem Programm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1