Oberligist FSV Hollenbach stellt Trainer Martin Kleinschrodt frei

Hollenbach. Der FSV Hollenbach hat Cheftrainer Martin Kleinschrodt sowie Co-Trainer Stefan Roth von ihren Aufgaben entbunden. Das teilte der Fußball-Oberligist auf seiner Homepage mit. Zuvor hatte es intern eine Analyse und eine Diskussion über die Optionen für die Rückrunde sowie das kommende Jahr gegeben.

Präsident Karl-Heinz Weidmann und Sportchef Karlheinz Sprügel bezeichneten die Trennung als eine schwere Entscheidung. Sie dankten Martin Kleinschrodt für dessen Arbeit und die lange Zeit beim FSV. Die sportliche Leitung hatte im Juli 2018 den ehemaligen Spieler und Teammanager zum Cheftrainer im Profi-Bereich ernannt. Kleinschrodt ist bereits seit 2010 beim FSV in verschiedenen Positionen aktiv gewesen.

„Martin ist ein überragender Oberligaspieler sowie Trainer. Wir sind dankbar für seine Arbeit beim FSV. Was Kleinschrodt die letzten Jahre aufgebaut hat, war super Arbeit. Jedoch haben die letzten Wochen aber schlichtweg die Punkte gefehlt“, so Karlheinz Sprügel. Dementsprechend schwer fiel die Entscheidung, den bis zum Ende der Saison auslaufenden Vertrag zu beenden“, sagte Sprügel.

Es wurde bereits nach einem externen Trainer gesucht, der die Mannschaft in der Rückrunde übernehmen wird. Dabei wurde man fündig. Der neue Trainer wird zeitnah der Mannschaft vorgestellt. Des Weiteren sind für die kommende Saison die Pläne bereits geklärt. Unser U19-Trainer Tobias Ippendorf wird dann ab dem 1. Juli 2023 die Leitung als Cheftrainer der Herren übernehmen.