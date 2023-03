Nils Käflein kann doppelt feiern

HSG St. Leon/Reilingen – TV Hardheim 24:30 (9:15)

Hardheim: Müller, Jünger (Tor), Bischof, Engels (5), Erbacher (4), Gärtner (1), Huspenina (8/6), Käflein (3), M. Ohlhaut (1), Ph. Ohlhaut (2), Ph. Steinbach (2), R. Steinbach (1), Winter (2), Withopf (1).

Letztlich ungefährdet brachte der TVH die anvisierten Punkte aus Reilingen mit nach Hause. Das 1:0 sollte die einzige Führung der Gastgeber in der gesamten Partie bleiben. Die ersten 20 Minuten verliefen recht ausgeglichen, wobei die HSG den ersten Hardheimer Drei-Tore-Vorsprung beim 3:6 nach zwölf Minuten immer wieder bis auf einen Treffer verkürzte. In der 23. Minute schaffte Janis Erbacher den ersten Vier-Tore-Vorsprung. Mit einem Sieben-Meter-Doppelpack von Jannik Huspenina und dem Treffer von Philipp Ohlhaut gingen die Erftäler mit einer 9:15-Führung in die Halbzeitpause.

Nach Wiederanpfiff handelten sich die Hardheimer in kurzer Zeit drei Zeitstrafen ein, die von den Hausherren genutzt wurden, um den Rückstand zu verkürzen. Zusätzlich brachte die Maßnahme von HSG-Trainer Martin Schnetz, die Deckung auf eine offensive 5:1-Variante umzustellen, Sand ins Hardheimer Getriebe. Mehrere leichtsinnige Ballverluste durch technische Fehler luden die Gastgeber zu schnellen Gegenstößen ein. so wirde es für den TVH allmählich ungemütlich.

Da war eine Auszeit fällig, in der Coach Lukas Dyszy genau die richtige Marschroute für die letzten 18 Minute vorgab: Mit dem Einsatz des siebten Feldspielers zwangen die Hardheimer die Gastgeber ihre offensive Abwehrformation wieder aufzugeben. Bis zum 18:21 in der 45. Minute hielten sie noch den Anschluss, in der letzten Viertelstunde setzte sich aber zunehmend neben der spielerischen auch die konditionelle Überlegenheit der Gäste durch. 6Sechs Minuten später war ein Sieben-Tore-Vorsprung hergestellt und Hardheims Trainer konnte nun entspannt durchwechseln. Das letzte Tor der Hardheimer zum 23:30 war der dritte Treffer von Nils Käflein der damit an seinen 20. Geburtstag doppelten Grund zum feiern hatte. roho