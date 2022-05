Niklashausen II Titelträger

Der SV Niklashausen II ist Meister der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen. Das Team war ob seiner Spielstärke als Favorit in die Saison gestartet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Niklashäuser führten die Tabelle in der Vorrunde lange Zeit gemeinsam mit dem SV Seckach an, ehe die Seckacher den Vorrundenvergleich für sich entschieden und als alleiniger Spitzenreiter in die Rückrunde gingen. Dort hatte der Zwei-Zähler-Abstand mehrere Spieltage Bestand, bis der SV Seckach beim FC Hettingen zwei Punkte einbüßte. Bei einem Gleichstand der Minuszähler entschied der erneute Vergleich am letzten Spieltag. Dabei spielte der SV Niklashausen II prächtig auf und entschied das Titelrennen mit einem überdeutlichen 9:0 gegen den SV Seckach.

Der nunmehrige Meister der Bezirksklasse beschloss die Saison mit beeindruckenden 34:2 Punkten und steigt in die Bezirksliga Ost auf. Die folgenden Spieler kamen über die Saison gesehen zum Einsatz: Maurice Anderlik, Stefan Rist, Heiko Heß, Mario Heß, Joel Seiler, Rainer Heß, Siegfried Sorger, Robert Sorger, Richard Drach, Christian Schöllig, Benjamin Ries, Bastian Kohl und Klaus Buhl. hpw

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2