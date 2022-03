Niederstetten siegt in Kornwestheim

Niederstettens Volleyballdamen landeten zum Saisonende einen wichtigen Sieg in Kornwestheim. Zu Beginn des ersten Satzes kam die erste Damenmannschaften des TV nur schwer ins Spiel. Sichere Aufschläge setzten die gegnerische Annahme immer wieder unter Druck. Dennoch ging der Durchgang mit 25:23 an die Heimmannschaft. Direkt zum Start des zweiten Satzes knüpfte die Mannschaft aus dem Vorbachtal an die sichere Leistung des vorhergehenden Satzes an. Beide Mannschaften kämpften um jeden Ball, so dass eine Aufschlagserie am Ende die Entscheidung zum Satzgewinn für Niederstetten bringen musste. Dank gezielter Aufschläge den gesamten dritten Satz über wurde ein Vorsprung erarbeitet, der über den kompletten Satz nie in Gefahr war. Im vierten Satz entschieden die Mädels aus Niederstetten viele Ballwechsel aufgrund konstanter Leistungen im Block für sich. Starke Angriffe gepaart mit sicheren Aufschlägen sorgten für einen schnellen Satz- und damit Spielgewinn. Für den TV Niederstetten spielten Lotta Gehringer, Rebecca Henn, Verena Henn, Lisa Heilmann, Rike Herrmann, Mona Meinikheim und Wiktoria Omonkowska.

