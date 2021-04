Obrigheim/Moskau. Der Gewichtheber Nico Müller vom SV Germania Obrigheim hat bei den Europameisterschaften in Moskau eine weitere Medaille für Deutschland geholt. Der 27-jährige Sportsoldat schaffte in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm im Reißen 158 Kilogramm. Für diese Leistung gab es Bronze in dieser Teildisziplin. Im Stoßen erreichte er nach zwei Fehlversuchen im dritten Versuch 188 Kilo. In der olympischen Zweikampfwertung wurde er mit 346 Kilo Fünfter. Damit darf er sich nach wie vor Hoffnungen auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio machen.

AdUnit urban-intext1