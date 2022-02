Neulingskurs für Referees

Alle Jahre wieder die gleiche Prozedur: Die Schiedsrichtergruppen im Bereich des Württembergischen Fußball-Verbandes starten online Neulingskurse, um Nachwuchs für die neutrale Zunft zu rekrutieren. Dies ist umso notwendiger, da sonst vor allen Dingen in Jugendbereich sowie bei den Reserven nicht mehr alle Partien besetzt werden können. Alle Vereine sind daher angehalten, interessierte Vereinsmitglieder für solch eine Schulung zu gewinnen. Bei der Gilde Mergentheim startet der nächste Kurs am Montag, 28. März, um 19 Uhr. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Aktuelle verfügt die Gruppe Mergentheim über 70 aktive Pfeifenmänner, von denen ein gutes Fünftel älter ist als 60 Jahre. Durch den Neulingskurs 2021 ist es gelungen, wieder einige Jugendschiedsrichter zu gewinnen. Dies war notwendig für die Altersstruktur der Gruppe, in der die Spanne 30 bis 50 Jahre nach wie vor ausbaufähig ist. Für den in Kürze beginnenden Neulingskurs ist es wichtig, wieder eine gute Anzahl neuer Unparteiischer zu gewinnen. Noch immer gibt es Vereine, die lediglich einen oder gar keinen Schiedsrichter zu verzeichnen haben, ein Zustand, den die Verantwortlichen um Obmann Julian Scheidel für längst nicht tragbar halten. Bereits in der Vorrunde der laufenden Spielzeit ist es vermehrt zu Reservespielen ohne Referee gekommen.

Am Montag, 28. März, startet der Neulingskurs mit einem Online-Infoabend. Er wird erneut als Neulingskurs 3.0 durchgeführt, um eine alternative Ausbildungsmethode gegenüber den herkömmlichen Standardkursen anzubieten. Der größte Vorteil sicherlich ist die praxisorientierte Ausbildung, denn bereits nach weiteren drei Einheiten nach dem Infoabend (zwei Online- und eine Präsenzveranstaltung) sind die Interessenten in der Lage, ihre ersten Spiele unter Begleitung von erfahrenen Kameraden zu leiten.

Termine für Teil 1: 28. März: Online Infoabend, 19 Uhr, 4. April: Onlineveranstaltung, Regelteil 1, 19 Uhr, 6. April: Onlineveranstaltung, Regelteil 2, 19 Uhr, 9. April: Präsenzveranstaltung im Sportheim des SV Mulfingen, 10 Uhr.

Im zweiten Teil des Kurses (Start Ende Juni) werden die Kernbereiche der Fußballregeln in weiteren Präsenz- und Onlineveranstaltungen übermittelt. Termine sowie Orte werden rechtzeitig kommuniziert.

Weitere Informationen sowie Anmeldungen sind möglich unter www.schiedsrichter-lernen.org oder www.srg-mergentheim.de.

