Neue Spielgemeinschaft hat Auswirkungen auf den Aufstieg

Schloßau/Donebach. Der FC Schloßau und der FC Doenbach schließen sich ab der Saison 2023/2024 zu einer Spielgemeinschaft (SGM) zusammen. Die erste Mannschaft der neuen SGM nimmt das Schloßauer Spielrecht in der Fußball-Kreisliga Buchen wahr. Der FCS steht nämlich schon als erster Absteiger aus der Landesliga Odenwald fest. Die zweite Mannschaft startet dann in der Kreisklasse A Buchen. Dort spielt aktuell der FC Donebach. Der FCD ist Erster, würde aber auf einen Aufstieg verzichten, wenn diese Platzierung bis zum Ende der Saison gehalten würde. Dies würde dann bedeuten, dass der Rangzweite, aktuell der SV Großeicholzheim, nicht relegieren müsste, sondern direkt in die Kreisliga aufstiege. Dem Dritten, aktuell die SG Erftal, würde dann das Relegationsrecht zur Kreisliga Buchen zufallen.

