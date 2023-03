Neben der US Air Force zu den Unicorns

Perspektivischer Defense-Zuwachs in den Reihen der Schwäbisch Hall Unicorns: DeShaun Paper wird in dieser Saison neben seinem Engagement für die US Air Force die Einhörner punktuell unterstützen, bevor es dann in der darauffolgenden Saison ein Wiedersehen mit dem Defensive Back geben wird.

DeShaun Paper wechselt von den Straubing Spiders, für die er in der letzten Saison auflief, in die Kocherstadt. Bevor der 29-jährige Amerikaner 2022 erstmalig Erima-GFL-Erfahrung sammeln konnte, spielte er bereits fünf Jahre in unteren deutschen Ligen für die Hof Jokers sowie die Regensburg Phoenix. Bereits dort machte er mehrfach auf sich aufmerksam, indem er 2018 die meisten gefangenen Interceptions der Bayernliga für sich beanspruchte. Seine Ausbildung begann der Defensivspieler bereits mit 16 Jahren an der Del Campo Highschool in Northern California. Als ein Teil der US Air Force Special Warfare Group of Operators ist der 1,80 Meter große „Shauni“ für ein Jahr in Korea stationiert und wird die Unicorns in dieser Saison im Sommer während seines Urlaubs unterstützen können. Dass das zukünftige Einhorn starke Nerven hat, zeigt dabei auch sein Aufgabenfeld für die US Air Force: „Ich springe gelegentlich aus Flugzeugen oder leite bei Übungen Luftangriffe aus Fliegern oder Kamphubschraubern ein“, so der Verteidiger.

Darüber hinaus freut er sich aber schon auf ein Wiedersehen in der Saison 2024: „Ich bin seit zehn Jahren bei der Air Force und war davon neun Jahre in Deutschland stationiert. Ich wollte immer gut genug werden, um für die Unicorns zu spielen. Als eine Art Schweizer Taschenmesser bin ich in der Lage, mehrere Positionen auf dem Feld zu spielen, womit ich der Mannschaft auf beiden Seiten des Balls und in den Special Teams weiterhelfen und mit dem Team den Germanbowl verteidigen will.“ pm