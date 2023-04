Nächste Station: Bezirksklasse A

Aufstieg der ersten TischtennisMannschaft des 1. FC Igersheim in die Bezirksklasse A: Der 9:2-Sieg am Samstag gegen den SV Elpersheim I zum Saisonabschluss bedeutete für den 1. FC Igersheim einerseits zwar die Revanche für die bisher einzige Saisonniederlage aus der Hinrunde, war aber andererseits nur eine willkommene Beigabe zur längst erreichten Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksklasse A. Am Ende waren es 34:2 Punkte, und man liegt damit klar vor Mitaufsteiger Spvgg. Gröningen-Satteldorf III, der mit 29:7 abschloss.

Durch Verletzungspech konnte der FC nicht immer in der Stammformation antreten und hatte bei mehreren 9:7-Erfolgen das Glück auf seiner Seite. In der Begegnung mit Elpersheim konnte man aber fast in Bestbesetzung antreten: Es spielten Jordan Rudolf, Justin Rudolf, Abt.-Leiter Julian Uhl, Jan Reuter, Anton Konrad und Cornelia Rudolf, die ohnehin sehr oft als Ersatzspielerin aushalf.

Des weiteren trugen über die Saison gesehen auch Ahmad Rivai, Andreas Kleinschnitz, Bastian Hirschlein, Edwin Gakstatter und Sven Höfer zum Erfolg des 1. FC bei. Im Einzelnen: Jordan Rudolf war der erfolgreichste Spieler der Liga, Justin Rudolf und Jan Reuter blieben bei weniger Einsätzen ebenfalls ohne Niederlage.