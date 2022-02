Mitch Fettig mit ehrgeizigen Zielen

Der starke Rückraumverteidiger Monteze Latimore wird nicht mehr nach Deutschland zurückkehren. Die Schwäbisch Hall Unicorns trifft das hart, sie haben aber bereits eine Lösung gefunden: Ex-1AA-College-Spieler Mitch Fettig soll Latimore im Defense Backfield ersetzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Monteze Latimore präsentierte sich im vergangenen Jahr als einer der besten in Europa spielenden Defensive Backs. Das Football-Portal American Football International (AFI) wählte ihn sogar zum besten Rückraumverteidiger 2021 in sein All-Europe First Team. Umso bedauerlicher ist es für die Unicorns, dass Latimore für die kommende GFL-Saison aus persönlichen Gründen nicht wieder nach Deutschland kommen wird. „Wir bedauern das sehr“, sagt Halls Head Coach Jordan Neuman. „Nachdem uns Monteze über seine Entscheidung informiert hatte, haben wir uns schnell nach einem passenden Ersatz umgesehen. Wir sind froh, dass wir diesen mit Mitch Fettig gefunden haben.“

Mitch Fettig ist 25 Jahre alt und spielte von 2014 bis 2018 vor allem als Safety an der Eastern Washington University (EWU) in Cheney, Washington. Die Eagles, wie sich das Team der EWU nennt, spielen in der Big Sky Conference der amerikanischen NCAA-College-Liga und damit auf dem 1AA-Level. Fettig wurde in seiner College-Karriere dreimal in das Allstar-Team dieser Conference berufen und war an der EWU 2017 Defense-Spieler des Jahres sowie Team Captain 2018.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Ich komme zu den Unicorns, weil mich die familiäre Atmosphäre und die Erfolgsgeschichte, die sie in der besten Liga Europas geschrieben haben, sehr beeindrucken“, sagt Mitch Fettig. „Ich hatte sehr gute Gespräche mit Coach Neuman und ich freue mich darauf, von dem gesamten Trainerstab viel lernen zu dürfen. Meine Ziele sind der Gewinn des CEFL-Bowls und des German Bowls 2022.“