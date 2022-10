Mit zwei Siegen auf den ersten Platz

Siegreich in die neue Spielrunde starte die erste Volleyball-Damenmannschaft des TV Niederstetten. Zu Rundenbeginn empfingen die Frauen aus dem Vorbachtal die Mannschaften aus Schmiden und Fellbach.

Im ersten Satz des Spiels gegen den TSV Schmiden musste die Mannschaft noch ins Spiel finden. Schnell kam man in Rückstand und musste trotz einer guten Aufholjagd den ersten Satz abgeben. Starke Aufschlagserien und gute Angriffe im zweiten Satz brachten einen schnellen Satzgewinn. Auch der dritte Satz ging mit viel Einsatz in der Abwehr und geschickt gespielten Lobs an den TVN. Im vierten Satz konnte Schmiden nicht zurück ins Spiel finden und der TVN begrüßte seinen ersten drei Punkte.

Im zweiten Spiel gegen den SV Fellbach 2 starteten die TVN Damen ähnlich zurückhaltend wie im ersten Spiel. Im Laufe des Satzes spielte das Team sich immer mehr ein, aber ein Satzgewinn war nicht mehr möglich. Im zweiten Satz fand man zurück zu seiner Stärke. Der Angriff punktete und die Abwehr rettete wichtige Bälle. So wurde der Satz sicher gewonnen. Im dritten Satz setzte man den Gegner aus Fellbach unter Druck. Druckvolle Aufschläge brachten viele direkte Punkte. Für den Satzgewinn musste die Mannschaft nicht mehr viel tun. Den vierten Satz und somit den zweiten Sieg ließ man sich nun nicht mehr nehmen.

Durch die beiden Siege und die erspielten sechs Punkte steht die erste Damenmannschaft des TV Niederstetten derzeit an der Tabellenspitze der Landesliga.

Für den TVN spielten: C. Schröder, V. Henn, E. Hobmaier, R. Herrmann, L. Gehringer, W. Omonkowska, L. Wunderlich, M. Gehringer, L. Zeller.