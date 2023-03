Mit Wolfpack, aber ohne Silverbacks

Nachdem noch kurz vor dem Jahreswechsel Spielausschusssitzung des American Football und Cheerleading Verbands Baden-Württemberg (AFCVBW) die Rahmenplanung vorgestellt wurde sind mittlerweile alle Spieltermine abgestimmt, so dass der Spielbetrieb starten kann.

Für 2023 haben sich mit 49 Teams so viele wie noch nie gemeldet, so dass die Ligenaufstockung aus dem Vorjahr ihre Berechtigung hatte. Die Herren treten damit in neun Ligen an, während bei den Damen bundesweit nur zwei Ligen geführt werden. Für den Bad Mergentheimer American Football Club Tauberfranken Wolfpack steht nun die vierzehnte Saison an, die nach vier Jahren Oberliga jetzt wieder in der Bezirksliga gespielt wird.

Da die Bezirksliga in diesem Jahr aufgrund des Totalrückzugs der Heilbronn Miners auf acht Teams aufgestockt wurde, werden zwei Staffeln gebildet. In der Staffel I treten die Bruchsal Rebels, die Offenburg Miners, die Walldürn Silverbacks und das Tauberfranken Wolfpack an. Innerhalb dieser Staffel werden Hin- und Rückspiele gespielt. Die Staffel II bestreiten die Backnang Wolverines, die Esslingen Raccoons, die Kuchen Mammuts und die zweite Mannschaft des Bundeligisten Ravensburg Razorbacks. Gegen diese Teams spielt das Wolfpack nur einmal, so dass insgesamt nur zehn Spieltage anstehen.

Mit besonderer Spannung hatte das Wolfpackteam auf die Begegnungen mit den Walldürn Silverbacks hingefiebert, gäbe es mit ihnen doch erstmals einen echten Lokalrivalen. Umso größer war die Enttäuschung, als die Silverbacks am letzten Wochenende den Rückzug bekannt gaben.

Bereits am 1. April wird das Wolfpack die Saison mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger Esslingen Raccoons eröffnen. vo