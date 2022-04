Mit weiterem Sieg die Playoff-Chance wahren

„Wir sind extrem stolz auf diesen toughen und hart erarbeiteten Sieg“, äußerte sich Merlins-Headcoach Sebastian Gleim nach dem 87:84-Erfolg über die Basketball Löwen Braunschweig. In Niedersachsen sicherten sich die Zauberer den zweiten Sieg innerhalb weniger Tage und meldeten sich damit eindrucksvoll im Kampf um die Playoff-Ränge zurück. Den Crailsheimern fehlen noch zwei Siege, um auf den Tabellenachten aus Göttingen aufzuschließen – zudem stehen noch drei Nachholspiele für die Hohenloher auf dem Plan.

Zum 31. Spieltag der Basketball-Bundesliga empfangen die Merlins Crailsheim am Samstag (20.30 Uhr) medi Bayreuth in der heimischen Stierkampfarena. Das Hinspiel in Oberfranken entschieden die Hohenloher mit 74:86 für sich. Jetzt wollen sie ihre starke Bilanz von bislang sieben Siegen aus elf Partien mit den Bayreuther weiter ausbauen.

Mit medi Bayreuth gastiert am Samstag eine der offensivschwächsten Mannschaften der Bundesliga in Hohenlohe. Die Oberfranken kommen durchschnittlich auf 79.5 Punkte, nur Aufsteiger Heidelberg und Abstiegskandidat Frankfurt scoren niedriger. Doch auch die Bayreuther hat das Verletzungspech in der laufenden Spielzeit bereits mehrfach hart erwischt. Die Liste der verletzten und an Corona erkrankten Spieler wurde im Verlauf der Saison nicht kürzer. Auch deshalb steht medi vor der Begegnung im Hexenkassel auf dem 13. Tabellenrang. Zuletzt hagelte es neun Niederlagen in Serie.

Besser lief es zuletzt wieder für die Merlins. Auch die Crailsheimer hatten in den letzten Wochen etliche Ausfälle zu beklagen. In München etwa stand Sebastian Gleim mit acht Zauberern eine enorm dezimierte Rotation zur Verfügung. Doch mit dem Comeback von Kapitän Fabian Bleck und dessen Landsmann Moe Stuckey auf der Shooting Guard Position fanden die Basketballer wieder in einen Rhythmus und zurück zu alter Stärke.

Jetzt wollen die wiedererstarkten Zauberer den dritten Sieg in Serie einfahren. Dafür spricht vor allem die enorme Heimstärke der Crailsheimer: Nur gegen ratiopharm ulm und den Syntainics MBC musste man sich zuhause geschlagen geben. jkr