Mit Stabilität und Generellem

So einfach mal „ganz normal“ geht es bei der SpVgg. Neckarelz wohl nicht: Höhenflug bis in die Regionalliga, Absturz bis in die Landesliga, hoch in die Verbandsliga und lange wieder ans Tor der Oberliga geklopft. Dann, in der abgebrochenen Runde, wieder unten in der Verbandsliga rumgedümpelt. Und nun, 2021/22?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich will keine utopischen Ziele ausgeben, aber ich bin guter Dinge, dass wir eine ordentliche Runde spielen können“, sagt Stefan Strerath, Trainer der Neckarelzer. „Ordentlich“ heißt in konkreten Fall, dass man am Ende „über dem Strich steht“.

Den Coach freut, dass seine Mannschaft mittlerweile eine defensive Stabilität auszeichnet, auf der er den weiteren Fußball seiner Mannschaft aufbauen kann. „Wir haben eine gute Vorbereitung gespielt, viele Spiele klar gewonnen und dabei kein Gegentor kassiert“, freut sich der Ex-Profi von Borussia Dortmund.

Das alles gelang, obwohl mit Andreas Schwind ein weiterer defensiver Stabilisator den Verein im Sommer verlassen hat. „Aber wir haben auch gute Jungs dazu bekommen“, sagt Strerath und hebt vor allem Kestrin Gashin, der vom Oberligisten 1. CfR Pforzheim ins Neckartal kam.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Guter Nachwuchs

Auch vom Leistungsstand der Spieler, die von den eigenen A-Junioren „aufgerückt“ sind, ist der Coach angetan. Trotzdem brauche man bei diesen Jungs noch Geduld, um sie letztlich auf Verbandsliga-Niveau zu trimmen.

Groß über Taktik, Ausrichtungen und Herangehensweisen will sich Strerath gar nicht unterhalten: „Klar haben wir einen Plan; aber in der Verbandsliga geht es nicht darum, vor jedem Spiel achtseitige Abhandlungen zu verfassen. Es geht hier vielmehr um Generelles.“