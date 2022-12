Mit Shorts II in das Pokalfinale

Über all die Jahre waren die Positionen der führenden Basketball-Mannschaften in der Region klar verteilt: Die Würzburger waren die Nummer 1, die Crailsheimer die Nummer 2. In den vergangenen beiden Jahren haben die Merlins aus Hohenlohe diese Hegemonie der Unterfranken zumindest in Frage gestellt – nicht zuletzt wegen ihrer Finalteilnahme im BBL-Pokal gegen Alba Berlin. Das Endspiel ging allerdings mit 76:86 verloren.

Im europäischen Fiba-Cup erreichten die Crailsheimer zudem die zweite Runde und stellten mit TJ Shorts II den besten Offensivspieler der Saison 2021/2022. Zwar wurden mit dem neunten Platz die Play offs knapp verpasst, doch die Welt war im Frühling 2022 absolut in Ordnung – vor allem wenn man bedenkt, dass es die erste Saison nach dem Weggang von Erfolgstrainer Tuomas Iisalo war. Sebastian Gleim hatte für ihn übernommen.

Auch Würzburgs Desi Rodriguez (hinten) konnte vorige Saison den besten Merlin TJ Shorts II nicht halten. © Heiko Becker

Bei den Würzburger Basketballern hingegen lief es gar nicht. Zunächst zumindest. Nach einem enormen personellen Aderlass im Sommer 2021 kam die Mannschaft gar nicht in Tritt. Deshalb musste im Dezember auch Trainer Denis Wucherer gehen. Für ihn kam Sasa Filipovski, der die Würzburger dann aber noch vom vorletzten Tabellenplatz in sichere Gefilde auf Rang 12 führte und damit den Klassenerhalt realisierte.

Fast noch schlimmer als die Katastrophen-Saison war dann die Meldung, dass sich der jahrelange Hauptsponsor s.Oliver Würzburg zurückziehen würde. Bis heute wurde kein adäquater Ersatz gefunden, weshalb die Unterfranken in der aktuellen Bundesliga-Saison unter Würzburg Baskets „firmieren“.

Doch trotz dieser finanzieller Einbußen durch den Wegfall des Hauptsponsors sind die Würzburger gerade dabei, das verrückte Bild der besten Basketball-Teams in der Region wieder geradezurücken. Aktuell stehen die Baskets nämlich auf dem neunten Platz, während Crailsheim im Abstiegssumpf steckt – und einen Trainerwechsel hinter sich hat: Für Sebastian Gleim übernahm Anfang Dezember Nikola Markovic. mf