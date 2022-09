Mit intensiver Verteidigung zum Erfolg

Zwei Spiele, zwei Siege. Mit dieser erfolgreichen Bilanz starteten die Basketballer des TSV Buchen in die neue Saison 2022/23. Der erste Heimspieltag war also ein voller Erfolg für die „Grün-Weißen“.

Angefangen mit dem Spiel der zweiten Herrenmannschaft gegen Kirchheim, bei dem sich schon im ersten Viertel eine Überlegenheit der Buchener zeigte: Dank guter Würfe von außerhalb der Zone führte der TSV bereits zur Halbzeit mit 36:20. Ein Vorsprung, der sich in der zweiten Spielhälfte noch weiter ausbauen ließ: Die Buchener spielten ihre Verteidigung konsequent durch und zeigten sich insbesondere im Offensivspiel variabel und freuten sich so am Ende über ein deutliches Ergebnis von 60:40.

Zur „Primetime“ dann das erste Spiel der ersten Herren-Mannschaft in der Oberliga Baden. Vor gut gefüllten Rängen präsentierten sich die Buchener gegen die Mannschaft aus Ettlingen, die ebenfalls in dieser Saison in die Oberliga aufgestiegen ist, gleich zu Beginn stark. Mit fünf Dreiern setzte sich das Buchener Team direkt mit einem Vorsprung von 19:9 ab. Diesen konnte der TSV aber im zweiten Viertel erstmal nicht mitnehmen, da sich hier nur wenige Möglichkeiten ergaben, direkt zum Korb zu ziehen: Gegen die körperlich deutlich überlegenen Ettlinger tat sich die Mannschaft stellenweise schwer und ging so mit einer Führung von 30:24 in die zweite Halbzeit.

Das zeigte Wirkung

Klar war: Die Intensität in der Verteidigung muss erhöht werden – und das zeigte Wirkung. Ettlingen brach konditionell deutlich ein und Buchen konnte dank schneller Fastbreaks einige wichtige Punkte erzielen. Im letzten Viertel ließ Buchen zwar aufgrund der hohen Führung von bisher 55:28 in der Intensität etwas nach, entschied das Spiel aber am Ende immer noch deutlich mit 61:37 für sich.

Mit diesem ersten Sieg und dem erfolgreichen Start in die Oberligasaison können die Spieler rund um die Coaches Christian Saur und Jens Oberhauser zwar mehr als zufrieden sein, dennoch hat das Spiel auch aufgezeigt, woran in den nächsten Trainings fleißig gearbeitet werden kann – denn eine Verschnaufpause ist nicht in Sicht.

Bereits am kommenden Samstag steht die nächste Begegnung auswärts gegen den TG Sandhausen III an.