Mit Heimsieg auf Platz vier

Am vergangenen Freitag empfingen die Volleyball-Frauen des TV Niederstetten in der Landesliga Württemberg zu Hause die SG Stromberg. In der von Zuschauern gut besuchten Sporthalle Niederstetten spielten die TVN-Frauen wie gewohnt mutig auf und sicherten sich den ersten Satz mit 25:17.

Der zweite Satz startete mit einem starken Aufschlagserie der Heimmannschaft. Nachdem man dem Gegner nun aber die Möglichkeit gab Punkte, gut zu machen wurde es noch einmal enger. Zum Schluss kehrten der TVN aber zu gewohnter stärke zurück und sicherten sich auch den zweiten Satz 25:20.

Im dritten Satz ließen die Niederstettener dann nichts mehr anbrennen und sicherten sich mit 25:17 auch den dritten Satz und die damit verbundenen drei Punkte auf dem Tabellenkonto. Mit diesen drei Punkten stehen die TV-Frauen nun aktuell auf dem vierten Tabellenplatz der Landesliga Württemberg.

Für den TVN spielten: Antonia Müller, Wiktoria Omonkowska, Lotta Gehringer, Emily Dod, Rike Herrmann, Lisa Heilmann, Mona Meinikheim, Caroline Schröder und Lara Zeller. lih