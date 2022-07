Mikalauskas wird Zauberer

Arunas Mikalauskas wechselt vom niederländischen Vizemeister ZZ Leiden zu den Hakro Merlins. In der letzten Spielzeit traf er mit dem Team aus der Provinz Südholland im FIBA Europe Cup Viertelfinale auf die Crailsheimer und scheiterte mit seiner Mannschaft erst in der Runde der letzten Vier am späteren Turniersieger Bahcesehir Istanbul.

Der Litauer begann seine Profikariere in seiner Heimatstadt bei BC Neptunas Klaipeda, wo er neben der höchsten litauischen Spielklasse auch erste Erfahrungen in der Basketball Champions League sammeln konnte. 2019 folgte der Schritt in die Niederlande. Zunächst spielte Mikalauskas für Aris Leeuwarden, ehe sich der 2,03 Meter-große Flügelspieler Feyenoord Rotterdam anschloss. Dort avancierte er direkt zum Topscorer seines Teams und qualifizierte sich für die Playoffs. Außerdem wurde der Small Forward in dieser Spielzeit in das All-DBL Team gewählt. Diese Leistung blieb auch dem niederländischen Spitzenteam aus Leiden nicht unbemerkt, so dass sich Mikalauskas 2021/22 dem damaligen Meister anschloss.

Dort kam der 24-jährige national insgesamt 37-mal zum Einsatz und erzielte in rund 28 Minuten Spielzeit 13 Punkte, 5,1 Rebounds und 4 Assists.