Merlins sind gefordert

Bevor am kommenden Mittwoch nach einmonatiger Pause wieder ein Heimspiel der Hakro Merlins in der Arena Hohenlohe steigt, wartet am Freitag das Auswärtsspiel bei den Hamburg Towers. Nach der coronabedingten Unterbrechung ist dies bereits der dritte Auftritt der Merlins, in München und Bamberg musste Headcoach Gleim noch auf zahlreiche Leistungsträger verzichten. Auch gegen die Towers steht noch nicht fest, wie der finale Spieltageskader aussehen wird.

Anders sieht es bei den Gastgebern aus. Coach Pedro Calles kann aktuell aus dem vollen schöpfen. Neben den drei Topscorern Caleb Homesley (durchschnittlich 16,1 Punkte), Jaylon Brown (14,6 PKT) und Maik Kotsar (13,4 PKT/7,4 REB) präsentieren sich vor allem die deutschen Leistungsträger in beachtlicher Form.

Die Merlins gehen also gewarnt in das Auswärtsspiel. Unter der Woche mussten beide Teams bereits ran, während die Hamburger am Mittwoch im Eurocup vor heimischer Kulisse mit 90:69 gegen Trento überzeugten, mussten die Hohenloher am Dienstag eine 81:91-Niederlage in Bamberg hinnehmen.

Im Hinspiel gegen die Hamburger konnten die Merlins ein Ausrufezeichen setzen. Vor allem dank einem sehr starken zweiten Viertel (34:12) behielten die Zauberer in Ilshofen mit 90:73 die Oberhand. Topscorer war damals der inzwischen erfolgreich operierte TJ Shorts II mit 23 Punkten. Der letztjährige Hamburger wird die Reise mit antreten und sein Team in Bamberg von hinter der Bande unterstützen.