Merlins scheiden in den Playoffs gegen den FC Bayern aus

Crailsheim. Hakro Merlins Crailsheim - FC Bayern München 72;86 (16:16, 16:24, 21:24, 19:22)

Crailsheim: Bell-Haynes (32 Punkte/davon 2 Dreier), Stuckey (11/1), Bleck (10/2), Lasisi (7), Radosavljevic (7/1), Caisin (5/1), Jones, A. Kovacevic, D. Kovacevic.

München: Zipser (18/3), Lucic (16/3), Baldwin (14/2), Seeley (14/2), Reynolds (14), Johnson (6), Radosevic (2), Amaize (2), Sisko, George, Grant.

Die Hakro Merlins Crailsheim sind aus den Playoffs um die deutsche Basketball-Meisterschaft ausgeschieden. Gegen den favorisierten FC Bayern München gab es am Dienstag in der Arena Hohenlohe in Ilshofen eine 72:86-Niederlage. Die Viertelfinal-Serie endete damit 3:1 für die Münchner. Die ohnehin schon verletzungsbedingt arg dezimierten Crailsheimer mussten im vierten Spiel der Serie auch noch auf den auch angeschlagenen Jamuni McNeace verzichten. Dennoch lieferten sich, angeführt von einem erneut überragenden Trae Bell-Haynes, den Bayern einen leidenschaftlichen Kampf, in dem sie am Ende dann aber doch chancenlos waren.

