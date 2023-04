Merlins müssen sich der Athletik des Gegners beugen

Merlins Crailsheim – FC Bayern München 69:78 (12:13, 19:15, 24:22, 14:28)

Crailsheim: Mikalauskas 17, Lewis 10, Stephens 9, Stuckey 6, Baggette, Maxhuni 15, Bleck, Batemon, Kindzeka, Boggy, Kerstan, Midtgaard.

Am 30. Spieltag der Basketball-Bundesliga gastierte der FC Bayern München Basketball in der Stierkampfarena in Ilshofen und traf dort auf die Merlins Crailsheim. Der BBL-Pokalsieger war bereits vor dem Aufeinandertreffen beider Mannschaften sicher für die Playoffs qualifiziert. In insgesamt 29 gespielten Partien konnten die Bayern 23 für sich entscheiden. Trotz drei starken Viertel „der Zauberer“ schafften es die Münchner, sich am Ende durchsetzen. So verloren die Merlins Crailsheim die Partie mit 69:78.

Nikola Markovic, Trainer der Crailsheimer Zauberer , sagte nach dem Spiel: „München hat ein sehr athletisches und physisches Team und wir haben heute ein toughes Spiel erwartet. Wir haben versucht Andi Obst in seinen Wurfmöglichkeiten einzuschränken, jedoch hat er es immer wieder geschafft eine Lücke zu finden und seinen 3-Punkte Wurf zu nehmen. München hat es immer wieder geschafft Offensiv-Rebounds in Punkte zu verwandeln. Am Ende hatten wir einige Möglichkeiten das Spiel zu drehen, konnten schwere Würfe treffen aber am Ende waren die Münchner einfach athletischer als wir. Ich glaube, wir haben uns heute als Mannschaft sehr gut gezeigt und nun richten wir unseren Fokus auf das nächste Spiel in Hamburg.“

Bereits am Dienstag geht die Reise der Zauberer weiter. Die Profis der Merlins dann wieder auswärts gefordert. Gegen Hamburg wollen die Crailsheimer alles geben, um wichtige Punkte im letzten Tabellendrittel zu sammeln. In einem voll gespickten Zeitplan findet bereits kommenden Samstag das nächste Heimspiel statt. Dann empfangen die Merlins Brose Bamberg. Beginn ist 20.30 Uhr. frm