Merlins müssen „investieren“

Eigentlich wollten die Crailsheimer Basketballer die zwei Pflichtspielniederlagen in Heidelberg und Kiew bereits am vergangenen Wochenende bei Brose Bamberg wettmachen und seit dem beeindruckenden 81:76-Erfolg über Tabellenführer Bonn wieder als Sieger vom Parkett gehen. Doch die Oberfranken mussten die Partie aufgrund mehrerer Coronainfizierter im Team absagen. Nachgeholt werden soll die Begegnung Mitte März. Zuvor will die Mannschaft von Sebastian Gleim zum 18. Spieltag der BBL am Samstag (20.30 Uhr) den achten Ligaheimsieg in Serie einfahren. Mit den EWE Baskets Oldenburg gastiert der Hauptrundendritte der vorigen Spielzeit in Hohenlohe.

Aktuell läuft es für die Niedersachsen jedoch alles andere als rund. Vor der Begegnung mit den Merlins stehen die Donnervögel mit insgesamt elf Niederlagen auf dem letzten Tabellenplatz der BBL, mussten zuletzt aufgrund eines Coronaausbruchs mit acht Infizierten einen knappen Monat aussetzen. Unter der Woche dann die Trennung von Cheftrainer Mladen Drijencic. Sein bisheriger Assistant Coach Alen Abaz wird in der Stierkampfarena an der Seitenlinie stehen. Insgesamt 500 Dauerkartenbesitzer sind für das Ligaspiel in der Arena Hohenlohe zugelassen.

Das sagt der Trainer

Das Angebot der beiden Shuttle-Busse nach Ilshofen und zurück wurde aufgrund der niedrigen Zuschauerzahlen vorübergehend eingestellt. Alle anderen Merlins-Anhänger können ihre Zauberer auch von zuhause aus unterstützen. Die Partie wird ab 20.15 live bei Magenta Sport übertragen und von Markus Krawinkel kommentiert.

Crailsheims Headcoach Sebastian Gleim weiß um die Stärken der „Blau-Gelben“ und freut sich auf die anstehende Partie im Hexenkessel: „Oldenburg ist ein starkes Scoring Team, das quasi ein BBL-All-Star-Team zusammen hat. Sie sind individuell enorm gefährlich. Deshalb müssen wir sehr viel investieren, um sie zu stoppen. In der Hinrunde haben wir auswärts verloren. Jetzt müssen wir einen Weg finden, zu gewinnen. Wir sind sehr froh, dass wir endlich wieder zu Hause spielen – unser einziges Heimspiel im Januar. Das wollen wir mit viel Energie angehen“. jkh

