Merlins eröffnen

Am Donnerstag terminierte die BBL die beiden Halbfinals sowie das Endspiel des BBL-Pokals. Die Merlins Crailsheim treffen am Samstag, 19. Februar um 16 Uhr auf die Basketball Löwen Braunschweig. Das zweite Halbfinale bestreiten Alba Berlin und die Niners Chemnitz um 19.30 Uhr. Tip-off zum Finale ist dann am Sonntag um 15 Uhr.

Alle Spiele finden in der Berliner Mercedes-Benz Arena statt. Ob, und wenn ja, wie viele Zuschauer zugelassen werden, geben die Merlins noch bekannt. Alle Partien werden live auf MagentaSport und Twitch übertragen.

Das Top Four findet nach 2013 und 2017 zum dritten Mal in der Berliner Mercedes-Benz Arena statt und nach aktuellem Stand wären von Seiten der Behörden in einer der modernsten Veranstaltungs-Arenen Deutschlands insgesamt 2000 Menschen erlaubt, was sich bis zum Pokalwochenende aber je nach Verordnungslage noch ändern kann. Über die Details der Ticketvergabe wird zu gegebener Zeit informiert.

Die Spiele in der Übersicht:

Samstag, 19. Februar, 16 Uhr: Uhr: Basketball Löwen Braunschweig – Merlins Crailsheim.

Samstag, 19. Februar, 19.30 Uhr: Alaba Berlin – Niners Chemnitz.

Sonntag, 20. Februar, 15 Uhr: Finale des BBL Pokals.