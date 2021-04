Crailsheim. Trainer Tuomas Iisalo wird nach fünf Jahren bei den Hakro Merlins Crailsheim den Verein nach der Saison 2020/21 verlassen. Das bestätigten die Merlins nun am Dienstag offiziell. Schon einige Zeit hatte sich der Wechsel als Gerücht hartnäckig in der Liga gehalten. Der Finne hatte 2016 als noch "unbeschriebenes Blatt" in der Trainer-Branche die Bundesliga-Mannschaft der Crailsheimer übernommen. In der laufenden Spielzeit hat er mit seinem Team die erste Playoff-Teilnahme der Vereinsgeschichte perfekt gemacht. Wohin es Iisalo zieht, wurde nicht bekannt gegeben. Angeblich sollen sogar Euroleague-Vereine Interesse an ihm haben,. Ab Sommer übernimmt der derzeitige Frankfurt-Trainer Sebastian Gleim die BBL-Mannschaft der Merlins.

AdUnit urban-intext1